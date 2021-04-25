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Haberler Muğla NASA, Akyaka Kadın Azmağı’nı paylastı

, Kadın Azmağı’nı paylastı

NASA, Akyaka Kadın Azmağı’nı paylastı

25.4.2021

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) sosyal medya hesabında, Muğla Ula'daki Kadın Azmağı görüntüleri, "Vay be. Güzelliğini yaşayın" notuyla paylaşıldı. Ula Belediye Başkanı Özer Türkler, NASA'nın Van Gölü'nün ardından Ula'nın önemli bir değeri olan Kadın Azmağı'na yer vermesinin herkesi mutlu ettiğini söyledi, "Bu bizim için gurur verici. Sorumluluklarımız iyice arttı" dedi. NASA, 22 Nisan Dünya Günü'nde resmi sosyal medya hesabından, ilçedeki Kadın Azmağı Deresi'yle ilgili paylaşım yaptı. Instagram hesabındaki görüntüye "Vay be. Güzelliğini yaşayın" notu düşüldü. Çağatay Yurtyapan tarafından gönderilen videonun NASA tarafından paylaşılması ise kentte heyecan uyandırdı.

■ ADEM ÜLKER

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