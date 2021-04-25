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Haberler Muğla Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu hayatını kaybetti

’da yaşamını sürdüren 75 yaşındaki geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Koruyan'ın cenazesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti

25.04.2021, 22:46

Yaklaşık 15 yıldır eşi Serhan Koruyan ile Kızılağaç Mahallesi'nde yaşayan Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ertuğ Koruyan, öğle saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. Ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koruyan, yolda yaşamını yitirdi.

Oyuncular Sendikası, Koruyan'ın vefat haberini sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Değerli meslektaşımız Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz başımız sağ olsun" ifadeleri ile duyurdu. Koruyan'ın cenazesi Kızılağaç Mahalle Mezarlığı'nda ailesi ve yakınlarının katılımıyla öğle namazın ardından toprağa verildi.



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