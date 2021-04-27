Vebitcoin baronu paraları dansöze takmış!

MUĞLA merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasının ardından gözaltına alınan şirketin 'Baron' lakaplı CEO'su İlker Başın (41) lüks yaşantısı dikkat çekti.

Emniyetteki ifadesinde aylık gelirinin 1.5 milyon lira olduğunu anlatan Baş'ın masada oynattığı dansöze para takarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

23 Nisan'da gözaltına alınan İlker Baş'ın Muğla Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki sorgusunda, "Birçok kişinin parasını ödedim. Thodex olayının ardından bizden kripto para alanlar bir anda paralarını çekmek için saldırınca faaliyetlerimizi durdurduğumuzu açıkladık" dediği öğrenildi.

Aylık geliri 1.5 milyon lira olan Baş'ın dansöz oynatırken çekilen görüntülerini ise twitter hesabından paylaşan mağdurlardan Emre Ural, "Şimdi bu adamı serbest bırakırlarsa eminim yine alem yapacak. Yatırımcı hakkını nasıl alacak" sözlerine yer verdiği dikkat çekti. Bu arada dün adliyeye sevk edilen İlker Baş, eşi Güliz Baş ve 2 çalışanı Berkay Baş ile Aykut Erdoğdu çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

■ FERDİ YAVUZ