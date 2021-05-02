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Haberler Muğla Yakalanınca ‘Meğer onlar turistmiş’ dedi

Yakalanınca ‘Meğer onlar turistmiş’ dedi

Yakalanınca ‘Meğer onlar turistmiş’ dedi

2.5.2021

MUĞLA'NIN Datça ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip denize giren 17 kişi hakkında tutanak tutuldu. Bu kişilerden Melih B., "Az ileride denize girenleri görünce, ben de denize girdim. Meğer onlar turistmiş" dedi. Uyarı üzerine kıyıya gelen Melih B., "Ceza kesilirse ödeyemem" diyerek kimlik bilgilerini vermek istemedi.

■ ADEM ÜLKER

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