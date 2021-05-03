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Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki otluk ve makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin uğraşı sonucu söndürülen yangında 5 dönümlük alan zarar gördü.

03.05.2021, 13:02