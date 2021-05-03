  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın

'da otluk ve makilik alanda yangın

'nın ilçesindeki otluk ve makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin uğraşı sonucu söndürülen yangında 5 dönümlük alan zarar gördü.

Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın

03.05.2021, 13:02

Peksimet Mahallesi Bozdağ mevkiindeki otluk alanda, dün saat 23.45 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu yangın, 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında toplam 5 dönüm makilik ve otluk alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.