  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Ölümden kıl payı kurtuluş! Yoldan çıkan araç çalılara takılınca suya gömülmedi

Ölümden kıl payı kurtuluş! Yoldan çıkan araç çalılara takılınca suya gömülmedi

'nın ilçesinde virajı alamayıp denize doğru yuvarlanan araç çalılara takılarak, suya gömülmekten son anda kurtuldu. Araç içerisindeki iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Ölümden kıl payı kurtuluş! Yoldan çıkan araç çalılara takılınca suya gömülmedi
İHA

03.05.2021, 13:17

Kaza gece saatlerinde Aktaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mert M. ve Tolgahan A. isimli şahısların bulunduğu araç, virajı alamayıp şarampolden denize doğru yuvarlandı.

Çalılara takılan araç kıyıda kalarak suya gömülmekten son anda kurtuldu. Kazazedelerin yardım istemesi üzerine olay yerine Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı olarak araçtan çıkartılan Mert M. ve Tolgahan A. ambulans ile Marmaris İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Araç çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ölümden kıl payı kurtuluş! Yoldan çıkan araç çalılara takılınca suya gömülmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.