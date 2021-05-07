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Haberler Muğla Bodrum'dan ilginç olay! Kısıtlamada denizde kullanamadığı jet skisini çayırda sürdü

'dan ilginç olay! Kısıtlamada denizde kullanamadığı jet skisini çayırda sürdü

'da, Yiğitcan Meral (24) adındaki genç, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denizde kullanamadığı jet skisini evlerinin önündeki çayırda sürdü.

DHA

07.05.2021, 15:17

Bodrum'un Konakcık Mahallesi'nden oturan Yiğitcan Meral, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denizde kullanamadığı jet skisini, evlerinin önündeki çayırda sürdü.

Borum'daa yaşan gencin, bir aracın arkasına bağladığı jet ski ile yaptığı hareketler görenleri şaşırttı.

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