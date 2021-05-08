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Mucize kurtuluş

AK Parti İzmir Milletvekili Çankırı’nın babası , yolunda ölümden döndü

Mucize kurtuluş

8.5.2021

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın babası, Mardin 22. Dönem Milletvekili Süleyman Bölünmez, Bodrum yolunda ölümden döndü. Bölünmez, bir anda alev topuna dönen aracından son anca çıkabildi. Süleyman Bölünmez'in kullandığı 06 K 5544 plakalı lüks jip, Bodrum girişinde bir anda alev aldı.

Motor kısmından çıkan alevler yüzünden görüş alanı birden sıfıra inen Bölünmez, hızlı bir şekilde aracı durdurup indi. O sırada olay yerine yakın bölgede bulunan Bodrum Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri yolu çift taraflı trafiğe kapatarak aracı söndürmeye çalıştı. Ancak göğe yükselen alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülebildi. Yanan Range Rover marka lüks jipin Ceyda Bölünmez'e ait olduğu öğrenildi.

■ TUBA AYHAN

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