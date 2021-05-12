Bir dönemin rock yıldızıydı! Şimdilerde Muğla'ya yerleşti köy hayatına alıştı....

Beş sene önce Muğla'nın Milas ilçesine bağlı bir köye yerleşen Özlem Tekin, çiftliğinin keyfini sürüyor. 30 dönüm arazi üzerinde çiftlik hayatı yaşayan şarkıcı, organik tarıma merak sardı.

Şehirden bir hayli uzakta olan 49 yaşındaki şarkıcı, köpekleri ve ekip biçtiği organik sebzeleriyle zaman geçiriyor.

Milliyet'i haberine göre köpeklerini yanından ayırmayan Özlem Tekin'in çiftliğinin hemen yanında küçükbaş hayvanların olduğu görüldü.

Ünlü şarkıcının köy hayatına iyiden iyiye alıştığı görülürken, şalvarlı hali ise objektiflere böyle yansıdı. Yıllardır müzik sektöründen de sosyal medyadan da uzak olan Özlem Tekin'in çiftliğine personel aldığı da dikkatlerden kaçmadı.

Koronavirüs pandemisi döneminde birçok ünlü isim, şehir hayatından kaçarak, Özlem Tekin'in yıllar önce inşa ettiği yaşam şeklini hedefliyor.