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Haberler Muğla Tuncay Şanlı herkesi kan bağışına davet etti

herkesi kan bağışına davet etti

Tuncay Şanlı herkesi kan bağışına davet etti

12.5.2021

TAM kapanma günlerini Muğla Bodrum'da geçiren eski Fenerbahçeli futbolcu Tuncay Şanlı, Kızılay'a kan vererek vatandaşların kan bağışında bulunmasını istedi. Herkesin takdirini kazanan Şanlı "Sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Pandemi sürecinde hepimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama onların yanında bizim yaptıklarımız hiç bir şey. Bodrum'da teşvik amaçlı insanlarımızın daha bilinçli olması açısından burada kan bağışında bulunduk. Günde 50 kişi kan veriyormuş, inşallah benimle beraber bu sayı daha fazla artarak yükselir" dedi.

■ ADEM ÜLKER

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