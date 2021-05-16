Küçük Zeynep’in dikkati sayesinde caretta kurtuldu

TAM kapama sürecini ailece özel yatlarında geçiren Ankaralı işadamı Engin Alpaslan, Bodrum ile Milas'ın Ören koyu açıklarında caretta caretta ile karşılaştı. Ailenin 12 yaşındaki kızları Zeynep, caretta carettayı yakından görmek istedi. Tekne ile kaplumbağanın yanına yanaşan aile carettanın vücudu ve boynuna ağların dolandığını gördü.

Bir anda gözden kaybolan carettayı yaklaşık 1 saatlik aramanın ardından bulan ve yakalamayı başaran aile, tekneye çıkardıkları hayvanı, boynuna dolanan ağlardan kurtararak tekrar denize bıraktı. Carattanın hayatını kurtaran gelişme Gökova Akbük Koyu'nda yaşandı. Ailenin teknesi konakladıkları Akbük'ten Bodrum'a dönerken 12 yaşındaki Zeynep denizde rastladıkları carettayı yakından görmek istedi. Kilosu 50, boyu ise 90 santim olan hayvanın boynuna dolanan ağ ve misina yüzünden güçlükle nefes aldığını gören Alparslan ailesi, tekneye aldıkları carettayı vücudunu saran ağe ve misinalardan kurtararak yeniden suya bıraktı.

■ TUBA AYHAN