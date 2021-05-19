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'da motosikletlilerden 19 Mayıs korteji

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 'nın ilçesinde bir grup motosikletli kortej düzenleyerek ilçede şehir turu attı.

Datça'da motosikletlilerden 19 Mayıs korteji

19.05.2021, 18:14

Şenkaya Kavşağı'nda toplanan motosikletli grup korna çalıp, marşlar söyleyerek motosikletlerle ilçede turlayarak Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Burada Özlem İsar'ın davuluyla eşlik ettiği 10. Yıl Marşı'nı hep bir ağızdan söyleyen grup 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Motosikletli grubun geçişi sırasında ellerindeki bayrakları sallayıp, marşlara eşlik eden vatandaşlar da alkışları ile gruba destek verdi. Gökkuşağını Süren Kadınlar Motosiklet Kulübü Datça Temsilcisi Ful Aydoğan, Türkiye Kadın Motosikletçiler Spor Kulübü Derneği (TKMK) Datça Temsilcisi Gönül Eser ve etkinliğe katılan motosikletçilerden Cansu Genç 19 Mayıs'ı önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımlı etkinliklerde buluşarak kutlamak dileğinde bulundular.

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