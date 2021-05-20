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Haberler Muğla Turizmde Ukrayna atağı

Turizmde atağı

Muğla’ya daha fazla Ukraynalı turist çekmek için tanıtım çalışmaları hız kazandı. 'dan gelen seyahat acenteleri temsilcilerine Dalyan tanıtıldı. Ukraynalılar, Dalyan Kanalı, Kaunos Antik Kenti, Kaya Mezarları, Gölü, İztuzu Sahili ile Sultaniye Kaplıcalarını gezdi.

Turizmde Ukrayna atağı
İHA

20.05.2021, 20:13 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021, 20:13

Ortaca Kaymakamlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, YDA Dalaman Havalimanı, AnadoluJet, DLM Turizm katkılarıyla Ukrayna Kiev'den Dalyan'a gelen seyahat acentesi, turizm profesyoneli ve bloggerlar, 5 gün boyunca Ortaca, Dalyan, Fethiye, Akyaka, Köyceğiz, Marmaris, Selimiye, Hisarönü ve Göcek'in doğal ve tarihi güzelliklerini görme fırsatı yakaladı.

Dalyan'ın butik otel ve pansiyonların olduğu bir turizm destinasyonu olduğunu söyleyen Dalyan Otelciler ve Turizmciler Derneği (DOD) Başkanı Ali Mürşit Yağmur, "Ukrayna Pazarında Dalyan'ın hak ettiği değeri almasını, daha güzel yerlere gelmesini istiyoruz. İlerleyen zamanda Ukrayna'dan sefer sayısının artacağını düşünüyoruz.

Gelen misafirlerin doğamızı ve kültürümüzü tanıması için çalışma yaptık. 5 günlük tanıtım süresince Marmaris, Fethiye, Göcek ve Akyaka turu da var. Bu programın ardından Odessa'dan yine acente temsilcileri gelecek ve tanıtım çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Bölgenin güzelliklerini tanıtmak için çalıştıklarını belirten DOD Başkanı Ali Mürşit Yağmur, amaçlarının ülke tanıtımına katkı sağlamak olduğunu da sözlerine ekledi.

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