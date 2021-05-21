Bodrum'da villa fiyatları uçtu! 2 milyona kiralık villa

Pandeminin etkisiyle vatandaş, geçen yıl olduğu gibi tatil için kiralık villalara yöneldi. Aylar öncesinde dolmaya başlayan yazlık villaların fiyatları ise uçtu. Hatta öyle ki, Bodrum'da sezonluk kiralama bedeli 2 milyon TL'ye kadar çıktı. Ultra lüks villalarda günlük fiyatlar ortalama 20 bin liraya ulaşıyor. Lüks Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Bodrum'da özellikle Yalıkavak, Gündoğan, Gümüşlük, Bitez tercih ediliyor. Aylık kiralamaların ücretleri ise ortalama 25 bin liradan başlayıp 300 bin lira arasında değişiyor. Bazı villalarda ise aylık 750 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bu durumda sezonluk kiralama rakamı 2 milyon TL'ye kadar ulaşıyor" dedi.





GÜNLÜK 20 BİN TL

Oda sayısı, havuz, manzara, teras, bahçe gibi özelliklerin fiyatları belirlediğini belirten Kırmızıtaş, dört kişilik bir aile için fiyatların günlük ortalama 1.000 lira ila 10 bin lira arasında değiştiğini belirtti. Kırmızıtaş, "Ultra lüks villalarda ise fiyatlar günlük ortalama 20 bin liraya ulaşıyor. Uzun süreli rezervasyonda indirimler olabiliyor" diye konuştu.



HEM YERLI HEM YABANCI

Lüks yazlık evlere sezonluk kiralamada hem yerli hem de yabancıların talep gösterdiğini belirten Kırmızıtaş, şöyle konuştu: "Ortadoğulular, Ukraynalılar, Ruslar, İngilizler ve Almanlar'ın ilgisi oldukça yüksek. Dünyaca ünlü Rus ve Ukraynalı milyarderler Bodrum'u zaten hep çok seviyor. Öte yandan Chelsea'nin sahibi Roman Abramoviç, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Katar Kraliyet Ailesi, ve Uzakdoğulu milyarder Victor Hwang'ın tatil için Bodrum'u seçmesi bu ülkelerden gelen talebi büyük ölçüde etkiledi."





ÖZEL PLAJ TALEBİ

Bodrum Yalıkavak, Türkbükü gibi lokasyonlarda euro bazında kiralamalar yapıldığı için bir aylık fiyatların ortalama 350 bin lirayı bulduğunu belirten bölgede danışmanlık ofisi sahibi Mustafa Köse, sezonluk kiralamalarda en çok talep gören bölgelerin Yalıkavak, Türkbükü ve Gündoğan olduğunu söyledi. Köse, "Müstakil evlerde özel havuz ve deniz manzarası, tatil sitelerinde ise siteye özel plaj olması en çok talep edilen özellikler oluyor. Müstakil villalarda fiyatlar üç aylık en az 100 bin TL'den başlıyor. Yalıkavak, Türkbükü gibi lokasyonlarda villanın durumu, imkânları, manzarası ve plaj kullanımına göre 3 aylık 350 bin TL'den başlayıp 2 milyon TL'ye kadar uzanabiliyor" şeklinde konuştu.



MARKALI PROJELERDE BiR GECE BİN EURO

Bodrum'da son dönemde yapılan markalı konut ve otel projelerinde de satışın yanı sıra kiralamalar başladı. Yalıkavak'ta markalı bir projede aylık rezidans ve villa kirası 40 bin lira ile 100 bin lira arasında değişiyor. Cennet Koyu'nda dört aylık kiralama yapılan bir projede 1 Temmuz-1 Kasım döneminde 2+1 villa için 60 bin 500 euro, 3+1 villa için 77 bin euro, 4+1 villa için ise 100 bin euro talep ediliyor. Farklı dönemlerde 4+1'in 4 aylık kirası 110 bin euroya kadar çıkıyor. Bodrum Turgutreis'te lüks bir otel zincirinin bünyesinde bulunan villalarda ise haziranda 2+1'de tip villada gecelik konaklama 800 euro, 4+1'de ise bin euro olarak uygulanıyor. Sezonun yoğun olduğu temmuz ve ağustosta tüm villaların dolu olduğu belirtiliyor.





BİR AYLIK KİRA FİYATI 50 BİN EURO

Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, pandemi süreciyle birlikte müstakil ev kiralama seçeneklerinin tüketicilerin öncelikli tercihleri arasına yerleştiğini söyledi. Kendilerinin de kişiye özel villa kiralama hizmetini Çağdaş Villas organizasyonu altında gerçekleştirdiklerini kaydeden Çağlar, "Temmuz ve ağustos aylarını kapsayan ve yüksek sezon olarak nitelendirdiğimiz dönemde 1 haftalık kiralamalar minimum 2 bin 250 eurodan maksimum 15 bin euro bandına çıkarken; 4 haftalık kiralamalarda bu aralık minimum 7 bin ila 50 bin euro arasında değişebiliyor. Geçtiğimiz yıl bu iş alanımızda talebin yüzde 100'ün üzerinde arttığını görmüştük. Bu yıl da yaz sezonu için şu anda doluluk oranlarımız yüzde 90'ın üzerinde" dedi.