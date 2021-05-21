Bodrum’da yeraltı dünyasına operasyon

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde yeraltı dünyasına yönelik iki ayrı operasyonda Sedat Şahin ve Sedat Peker'in 6 adamı yakalandı. Sedat Şahin'in adamlarının aracında suikast silahı bulundu. Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bodrum'dan ilçeye gelen 34 TC 3282 plakalı aracı durdurdu. Yapılan aramada 1 adet suikast silahı olarak bilinen kalem silah ve 26 adet fişek, 1 de ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 30 adet fişek ele geçirildi. Araçtaki emekli polis Murat Kalaycı ile Mehmet Tuğlu ve Selahattin Yılmaz gözaltına alındı. Yapılan araştırmada 3 kişinin de Sedat Şahin'in lideri olduğu 'Şahinler suç örgütü' ile bağlantıları olduğu tespit edildi.

OTELDE YAKALANDILAR

Bodrum Yalıkavak'ta, firari suç örgütü lideri Sedat Peker'in 3 adamı gözaltına alındı. Yalıkavak beldesindeki bir otelde firari mafya lideri Sedat Peker ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle aranan 3 kişinin olduğunu tespit eden polis operasyon başlattı. Operasyonda, haklarında arama kararı olan Emirhan Kılıç, Dündarbey Hacısüleymanoğlu ve Muratcan Pektaş yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılara ait araçta da ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi. Zanlıların Bodrum ve Milas Emniyet Müdürlükleri'ndeki sorguları sürüyor.

■ ADEM ÜLKER / TUBA AYHAN