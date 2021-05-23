Şanlı Türk Bayrağı öyle dağıtılmaz!

Geçtiğimiz yıl bir tatilciyi darp edip mahkemelik olan Muğla'nın Fethiye ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Alim Karaca bir skandala daha imza attı. Karaca'nın, 19 Mayıs'ta kamyon üzerinden Türk bayrağını yere atarak dağıttığı görüntüler pes dedirtti. Görüntülere sosyal medyadan tepki gösteren binlerce kişi Karaca'yı istifaya davet etti.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın kamyon üzerinden Türk bayrağını vatandaşların üzerine attığı görüntüler gündem oldu. Karaca ve beraberindekilerin 19 Mayıs'ta kamyon üzerinden rastgele attığı bayrakların çoğu yere düştü. Bazı vatandaşlar koşarak bayrakları yerden alırken, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından binlerce kişi Karaca'ya tepki gösterdi.

HAMASETE SIĞINDI

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada yerlere attığı bayraklara değinmeyen Karaca ise, "Yıllardır ulusal bayramları kutlamaktan kaçanlar, bizim vatan, bayrak, Atatürk sevdamızı sorgulayamaz. Ulusal bayramlarımızı bu 19 Mayıs'ta olduğu gibi unutturmaya çalışanlara inat coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz. Sonsuza dek Cumhuriyet, Sonsuza dek Mustafa Kemal Atatürk" sözleriyle hamasete sığındı.

BUNUN HESABINI VER!

Sosyal medyada Karaca'nın geçtiğimiz yıl bir tatilciyi darp ettiği olayı hatırlatan vatandaşlar, "Bunun hesabını verin. Yere inmesin diye uğrunda binlerce şehit verdiğimiz Türk bayrağını bulunduğu araçtan sokaklara atan başta Alim Karaca ve o araçtan bulunan herkesi kınıyorum. Türk Bayrağı yere düşürülmez, sokaklara atılmaz.

'ADAM GİBİ DAĞIT'

Kimse bu işi siyasete çekmesin. Bu düşüncesizliğin hesabını kim verecekse versin", "Art niyetli değilse şerefli Türk bayrağına nasıl davranılacağını bilmeyecek kadar milli duygulardan yoksun bir kişi", "Türk bayrağı namus, şeref. Bu bayrak inmesin diye şehitler veriyoruz, köpeğe yem mi atıyorsun?, Bu nasıl bir beyin?", "Bayrak atılmaz, dağıtacaksa adam gibi dağıtsın. Bayrak siyaset üstüdür"

"Vatandaş bayrak istiyorsa durup da verebilir başkan. Ama o bayrakta şehitlerin kanı, annelerin gözyaşı var. Kim olursa olsun o bayrağı yere atamazsın", "Ulan madem bayrak dağıtacaksın emrinde adam mı yok, ver eline adam gibi tek tek dağıtsın. Sanki çok iş yapıyorsunuz da bayrak dağıtmaya vaktiniz yok. Yazıklar olsun", "Eşkıyalık yaptın, eyvallah, ama bu kadarı gerçekten fazla", "Tamam kardeşim anladım ama, çıkın bir özür dileyin", "Don yapılan paçavralardan sandı galiba", "Bunlar HDPKK'nın kuyruğu olmuşlar. Yazıklar olsun", "Bayrağımıza yapılan bu saygısızlığın hesabı sorulmalıdır" şeklinde tepkilerini dile getirdi.

TATİLCİYİ DARP ETMİŞTİ

BAŞKAN Karaca aracıyla, Çağlar Özbakır isimli tatilcinin kendisine yol vermediği gerekçesiyle önünü kesmiş ve korumasıyla birlikte darp etmişti. Karaca'dan davacı olan Özbakır, "Arkamızdan gelen bir araç selektör yaptı. Yol genişleyince aracımı sağa çektim. Yol vermek istedim. Araçta bulunan kişi arka camını açarak küfürler savurarak kendisinin Belediye Başkanı olduğunu, acil işi olduğunu ve neden yol vermediğimi sordu. 'Kim olduğunun bir önemi yok' dedim. Bunu sindiremedi" demişti. Karaca ise, olayı siyasi komplo olarak niteleyip, "Olayın oluş şeklinin siyaseten yıpratma amacına yönelik olduğu görülmektedir" şeklinde kendini savunmuştu. Davanın 18 Mart'ta yapılan duruşmasında Karaca ve şoförü hakkında "Mala zarar verme, hakaret ve tehdit" suçlarından 2 yıl 7'şer aydan 10'ar yıla kadar hapis cezası istenmişti.

ADEM ÜLKER