MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde annesiz kalan 3 yavru kirpi, Bodrum Belediyesi tarafından koruma altına alındı. Konacık Mahallesi Tulup Sokak'ta oynayan çocuklar, yol kenarında yavru kirpileri görünce durumu ailelerine haber verdi. Anne kirpinin sert bir cisimle darbe alması sonucu öldüğünü değerlendiren vatandaşlar, kirpileri güvenli bir ortama aldıktan sonra Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürdü. Veteriner hekimler tarafından ilk kontrolleri yapılan ve sağlıklı oldukları belirlenen 3 yavru kirpi koruma altına alındı.
Annesiz kaldılar ama sahipsiz kalmadılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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