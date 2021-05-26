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Haberler Muğla Muğla'da ki otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

'da ki otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

’nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen iki otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'da ki otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

26.05.2021, 18:05 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021, 18:07

Edinilen bilgiye göre, Milas'tan Bodrum'a doğru seyreden S.Y.'nin kontrolündeki 34 BJB 468 plakalı otomobil ile aynı yönde F.U.'nun kontrolünde seyreden 35 AJH 068 plakalı otomobil Koru Sanayi Mevkii'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

F.U.'nun hatalı sollama yaparak iki aracın da kontrolden çıkmasına neden olduğunun iddia edildiği kazada sürücüler F.U. ve S.Y. ile 34 BJB 468 plakalı araçta yolcu olarak bulunan G.Y. yaralandı.

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