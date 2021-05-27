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Haberler Muğla Arkeolojik alanı talan ettiler

Arkeolojik alanı talan ettiler

Arkeolojik alanı talan ettiler

27.5.2021

Muğla'nın Bodrum ilçesinde arkeolojik alanda iş makineleri ile yol açma çalışmasında tarihi kalıntılara zarar verildi.

ZABITA İŞLEM YAPTI
Bölgeye gelerek inceleme yapan ekipler çalışmaları durdurdu. Bodrum'un Cennet Koyu yakınlarındaki Gökburun mevkiindeki tapulu arazide, arazi sahibi firma tarafından iş makineleri ile yol açma çalışması başlatıldı. İmar izni olmamasına rağmen 3.
Derece Arkeolojik alanda yürütülen çalışmanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye gelen zabıta ekipleri çalışmayı durdurup işlem yaptılar.
Şikayet doğrultusunda bölgeye giden Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi görevlileri ise inceleme başlattı. Bölgede yaklaşık 600 metre uzunluğunda yol açıldığı, zeytin ağaçları ve bölgedeki tarihi kalıntılara zarar verildiği tespit edildi.

TUBA AYHAN

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