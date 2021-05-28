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Haberler Muğla Muğla'da 63 düzensiz göçmen yakalandı

'da 63 düzensiz göçmen yakalandı

'nın ilçesinde, 63 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Pakistan uyruklu göçmenler işlemlerinin ardından Müdürlüğüne teslim edilecek.

Muğla'da 63 düzensiz göçmen yakalandı

28.05.2021, 17:25

Sahil Güvenlik 31. Bot Komutanlığı ekipleri, Güllük Körfezi'nde göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgede arama yapan ekipler, Salih Adası açıklarında bir motor yatı durdurdu.

Yatta Pakistan uyruklu 63 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Pakistan uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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