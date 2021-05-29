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Haberler Muğla Kasap ölmüş hayvan alınca ekipler harekete geçti! Savcılık işlem başlattı

alınca ekipler harekete geçti! Savcılık işlem başlattı

ve ’da bir ihbarı değerlendiren Muğla Jandarması, uzun süren güvenlik kamerası kayıtları incelemesi sonucu ölü hayvan alan Çineli bir ve ölmüş hayvanı satan Yatağanlı şahıs hakkında adli işlem başlattı. İfadesi alınan kasabın ölü hayvanın etini çöpe attığını iddia ettiği öğrenildi.

Kasap ölmüş hayvan alınca ekipler harekete geçti! Savcılık işlem başlattı
İHA

29.05.2021, 10:23

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı, Yatağan İlçesi Bahçeyaka Mahallesinde ikamet eden A.D. isimli şahsın hastalanarak ölen büyükbaş hayvanını öldükten sonra toplum sağlığını tehlikeye sokacak şekilde Aydın İli Çine İlçesinde kasaplık yapan M.A. isimli şahsa sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, çevrede bulunan onlarca güvenlik kamerasının kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler neticesinde ölmüş vaziyette satın alınan büyükbaş hayvanın 09 FS plakalı araçla nakledildiği belirlendi. Bunun üzerine plakadan harekete geçen Yatağan Jandarması araç sahibinin Çine'de kasaplık yapan M.A. isimli şahıs olduğunu tespit etti.

Jandarma ekipleri şahsın Çine'deki evinde ve eklentisinde yaptığı aramada biri ruhsatsız av tüfeği diğeri ruhsatsız tabanca olmak üzere 2 adet silah ele geçirdi. Jandarmaya ifade veren kasap M.A.'nın satın aldığı ölmüş hayvanın etini çöpe attığını beyan ettiği bildirildi.

Olay ilgili olarak ölmüş büyükbaş hayvanı satan Muğla Yatağanlı A.D. ile ölü hayvanı satın alan Aydın Çineli kasap M.A. hakkında adli işlemlere başlandığı belirtildi.

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