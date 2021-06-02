Bıçakladığı adam ölürken o boru tamir etti

Muğla'da meydana gelen tarla kavgasında bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Ferhan Bedir, bıçakladığı Hüseyin Şakar'ın, "Ambulans çağır. Kan kaybından ölüyorum" şeklinde yalvarmasına rağmen ambulans çağırmadı, zarar gören su borularını tamir etti. Şakar, sürünerek gittiği evinde ailesinin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay Menteşe'nin Yörükoğlu köyünde meydana geldi. Ferhan Bedir (43) tarlasını sulamak için Hüseyin Şakar'ın (67), tarlasından su borusu geçirdi.

YANLIŞLIKLA BORUYU EZDİ

Şakar, tarlada traktörle çift sürerken Bedir'in döşediği su borusu zarar gördü. Bunun üzerine aralarında tartışma çıktı ve kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Bedir, elindeki bıçağı Şakar'ın karnına sapladı. Kanlar içinde kalan Şakar, "Çok kan akıyor, ölüyorum bana yardım et. Ambulans çağır lütfen" şeklinde yalvardı. Yaşlı adamın yalvarmalarına rağmen yardım etmeyen ve acı çekişini izleyen Bedir, bir yandan da zarar gören su borularını tamir etmeye devam etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Aşırı kan kaybeden Şakar, ağır yaralı olarak yaklaşık 300 metre sürünerek evine gitti ve, "Beni Ferhan bıçakladı, ölüyorum" dedi. Bunun üzerine ailesi jandarmaya ve 112'ye haber verdi. Ağır yaralı olarak Denizli Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şakar, burada hayatını kaybetti. Jandarma tarafından gözaltına alınan Bedir, Şakar'ın kendisine saldırdığını, nefsi müdafada bulunduğunu öne sürdü. Bedir'in ayrıca, kendisine saldırılmış süsü vermek için vücudunun bazı yerlerini meyve bıçağı ile çizdiği öğrenildi. Bedir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADEM ÜLKER