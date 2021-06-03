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Haberler Muğla Olta iğnesine takılan caretta caretta böyle kurtarıldı

Olta iğnesine takılan caretta caretta böyle kurtarıldı

'nın ilçesinde ağzına takılan olta iğnesi çıkarılan kaplumbağa bir süredir tedavi görüyordu. Olta iğnesi başarıyla çıkarılan ve ‘Polo’ ismini verilen kaplumbağanın ultrason çekimlerinde yumurtalıklarının da dolu olduğu tespit edildi. Dişi kaplumbağa denize bırakıldı.

Olta iğnesine takılan caretta caretta böyle kurtarıldı
İHA

03.06.2021, 22:02 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021, 22:02

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri, arazi çalışması sırasında İztuzu sahiline yuvalamak için gelen dişi İribaş deniz kaplumbağası ile karşılaştı. Yapılan kontroller sırasında kaplumbağanın ağzında misinalı olta iğnesi olduğunu fark eden görevliler, yaralı kaplumbağayı merkeze getirdi.

Olta iğnesi başarıyla çıkarılan ve 'Polo' ismini verilen kaplumbağanın ultrason çekimlerinde yumurtalıklarının da dolu olduğu tespit edildi.
Yumurtalarını bırakması için en kısa zamanda doğal yaşam alanına dönmesi gereken dişi kaplumbağa denize bırakıldı.

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