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Haberler Muğla Alevlerin sıçradığı ahırda 19 hayvan telef oldu

Alevlerin sıçradığı ahırda 19 hayvan telef oldu

Alevlerin sıçradığı ahırda 19 hayvan telef oldu

7.6.2021

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde balya makinesinin tutuşması sonucu tarladaki kuru otlar alev aldı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın tarladaki ahıra ulaştı. Ahırda bulunan 9 koyun, 10 tavuk diri diri yanarak can verdi, 300 balya saman, zeytin ve çeşitli meyve ağaçları yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında maddi zararın yaklaşık 200 bin lira olduğu öğrenildi.

ADEM ÜLKER

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