Muğla'nın Seydikemer ilçesinde balya makinesinin tutuşması sonucu tarladaki kuru otlar alev aldı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın tarladaki ahıra ulaştı. Ahırda bulunan 9 koyun, 10 tavuk diri diri yanarak can verdi, 300 balya saman, zeytin ve çeşitli meyve ağaçları yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında maddi zararın yaklaşık 200 bin lira olduğu öğrenildi.
ADEM ÜLKER
Alevlerin sıçradığı ahırda 19 hayvan telef oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.