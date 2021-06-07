Alevlerin sıçradığı ahırda 19 hayvan telef oldu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde balya makinesinin tutuşması sonucu tarladaki kuru otlar alev aldı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın tarladaki ahıra ulaştı. Ahırda bulunan 9 koyun, 10 tavuk diri diri yanarak can verdi, 300 balya saman, zeytin ve çeşitli meyve ağaçları yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında maddi zararın yaklaşık 200 bin lira olduğu öğrenildi.

ADEM ÜLKER