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Haberler Muğla Datça’da Diyaliz Merkezi hizmete girdi

’da Merkezi hizmete girdi

’nın ilçesinde aynı anda 5, toplamda 20 hastaya vizmet verecek olan Hemodiyaliz Merkezi hizmete girdi. Datça’da ihtiyaç duyulan ve gerekli yazışmaların ardından tarafından onaylanarak 438 bin 146 TL’ye mal olan Hemodiyaliz Merkezi düzenlenen açılış ile hizmete girdi.

Datça’da Diyaliz Merkezi hizmete girdi
İHA

07.06.2021, 19:07

Diyaliz merkezinin açılışını Ak Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Yavuz Demir, İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, Datça AK Parti İlçe Başkanı Fatih Keleş, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Haluk Laçin, Kaymakam Mesut Çoban yaptı.
Hemodiyaliz ünitesi 5 cihaz ve 1 yedek cihaz olmaz üzere, aynı anda 5, toplamda 20 hasta kapasitelidir. Hastanemiz Diyaliz Ünitesi 2 Hepatit (B)'li, 1 Hepatit (C) 'li ve 12 Negatifli Hemodiyaliz hastasına hizmet verecek. En son teknoloji ile üretilmiş olan 10 cihaz kapasiteli su sistemi ünitesi ve hemodiyaliz makineleri, hastaneye fabrika çıkışı getirilerek, sıfır olarak kuruldu. Hastalar için televizyon ve kulaklık sistemi, koltuk ve yatak seçenekleri, geniş kullanım alanları ile hastanenin kalan kısımlarından müstakil girişli yaklaşık 160 metrekare kapalı alanda hizmet verilecek. Hemodiyaliz Ünitesi 1 Sertifikalı Hemodiyaliz Sorumlu Hekimi, 1 Sertifikalı Hemşire, 1 Hemodiyaliz Teknikeri, 1 yardımcı personel ve 1 teknisyen ile hizmet vereceği öğrenildi.

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