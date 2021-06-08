Malta bayraklı kruvaziyer MSC Seaview sezon hazırlığı için Marmaris'te

İtalya'nın Augusta Limanı'ndan gelen 323 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Marmaris Cruise Port'un büyük iskelesine yanaştırıldı.

Limanda 6 gün kalması planlanan gemiden personelin bir kısmı ayrılacak ve yaklaşık 300 yeni yabancı personel alınacak.

Personelin gemiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında farklı günlerde ve gruplar halinde alınacağı öğrenildi.

Malta bayraklı "MSC Seaview"a, erzakın yanı sıra akaryakıt ikmali de yapılacak.

MSC SEAVİEW

İtalyan denizcilik şirketi MSC Cruises'in 2018'de denize indirdiği kruvaziyer MSC Seaview, teknolojik donanımı ve deniz üzerine konumlanan cam yürüyüş yollarıyla dikkati çekiyor.

154 bin gross ton ağırlığındaki 20 katlı gemi, 2 bin 66 kabin ve 5 bin 331 yolcu kapasitesine sahip bulunuyor.

Yaz sezonunda Akdeniz'de, hizmet verecek MSC Seaview, aynı tasarıma sahip 360 derecelik gezinti alanına sahip.

Aralarında dünyaca ünlü şeflerin yönettiği 11 restoran ve 19 barın bulunduğu gemide cam teraslar, Lego salonu, Aquapark, F1 aracı simülatörü ve geminin 15 metre üstüne gerilen teleferik deneyimi sağlayan zipline gibi aktiviteleriyle diğer gemilerden farklılaşıyor.