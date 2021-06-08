Manzara seyretmek isterken, uçuruma yuvarlandı

Korkuç olay, dün gece yarısı sıralarında, Beldibi Mahallesi Poligon mevkisinde meydana geldi. Seyir tepesinden manzarayı seyretmek için aracından inerek uçurum kenarına gelen Mehmet Şükrü Özkaya, ayağı taşa takılınca dengesini kaybedip yaklaşık 200 metreden yuvarlandı.

Devriye görevi yürüten polis ekipleri, olayı fark edip, itfaiye ve AKUT ekiplerini aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen kurtarma ekipleri, 40 dakika süren çalışma sonucu Mehmet Şükrü Özkaya'yı düştüğü yerden çıkardı.

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Mehmet Şükrü Özkaya'nın vücudunun çeşitli yerlerinde ezilme ve hafif yaralar olduğu belirlendi.





Bu arada, Mehmet Şükrü Özkaya hakkında, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle tutanak tutuldu.