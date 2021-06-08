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Haberler Muğla Serinlemek için girdiği çayda boğuldu

Serinlemek için girdiği çayda boğuldu

uğla’nın ilçesinde bir kişi serinlemek için girdiği çayda boğuldu. 'nde sera yapımında çalışan (48), bir arkadaşıyla birlikte serinlemek için Özlen Çayı'na girdi. Kölemen'in bir süre sonra gözden kaybolması üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan arkadaşı yardım istedi. Dalgıçların yaptığı çalışmada, Kölemen'in cesedine ulaşıldı.

Serinlemek için girdiği çayda boğuldu
DHA

08.06.2021, 14:39

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde serinlemek için Özlen Çayı'na giren İbrahim Kölemen (48) boğuldu.

Seydikemer ilçesi Karadere Mahallesi'nde tarım işçiliği yapan İbrahim Kölemen, dün saat 13.00 sıralarında, arkadaşlarıyla serinlemek için Özlen Çayı'na girdi. Kölemen bir süre sonra gözden kaybolunca, arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçların yaptığı çalışmada, İbrahim Kölemen'in cansız bedenine ulaşıldı.

İbrahim Kölemen'in cenazesi, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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