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Serinlemek için girdiği çayda boğuldu

uğla’nın Seydikemer ilçesinde bir kişi serinlemek için girdiği çayda boğuldu. Karadere Mahallesi'nde sera yapımında çalışan İbrahim Kölemen (48), bir arkadaşıyla birlikte serinlemek için Özlen Çayı'na girdi. Kölemen'in bir süre sonra gözden kaybolması üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan arkadaşı yardım istedi. Dalgıçların yaptığı çalışmada, Kölemen'in cesedine ulaşıldı.