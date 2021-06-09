Fethiye’de 112 kaçak göçmen yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin denizden yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine geniş çaplı çalışma başlattı. Ekiplerin yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından Göcek Mahallesi'nde durdurulan minibüsün içinden 43 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Ekipler tarafından kamyon şoförü M.Ç. ile eşi E.Ç. gözaltına alındı.



"ORMANLIK ALAN İÇİNDE YAKALANDILAR"

Jandarma ekipleri devriye atarken, Muğla-Fethiye kara yolunun Günlüklü mevkiinde hareketlerinden şüphelendikleri kamyonet sürücüsü M.A.'yı durdurdu. M.A.'nın yapılan sorgusunda göçmen kaçakçılığı suçundan kaldığı cezaevinden izinli olarak çıkıp, geri gelmediği belirlenerek gözaltına alındı. Ekiplerin kamyonetin park halinde olduğu ormanlık alanda yaptıkları arama çalışmasında 65 Afganistan, 2 Irak, 1 İran ve 1 Pakistan uyruklu göçmen yakalandı. Göçmenler işlemleri için Göcek Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü. Şüphelilerin ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.