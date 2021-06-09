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Haberler Muğla Hafriyat kamyonu devrildi

Hafriyat kamyonu devrildi

’nın ilçesinde hafriyat kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hafriyat kamyonu devrildi
İHA

09.06.2021, 13:21

Kaza, ilçeye bağlı Göltürkbükü Mahallesi'ndeki bir şantiyede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şantiyede hafriyat dökümü yapan kamyon, zemindeki toprağın kayması sonucu aşağı doğru sürüklenmeye başladı. Kamyon, yaklaşık 20 metrelik toprak yığınından aşağı kayarak devrildi. Kaza sonrası kamyonun sürücüsü, araç içerisinde sıkıştı. Sürücünün yardımına bölgedeki diğer sürücüler ve işçiler koştu. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri bahse konu yere sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralının kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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