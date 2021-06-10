Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan A.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Muğla'da uygulama noktasında durdurulan minibüste yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 34 göçmen 8 Haziran'da yakalanmış, A.C. gözaltına alınmıştı.
Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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