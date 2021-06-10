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Haberler Muğla Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

'da operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

'nın ilçesinde yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Muğla'da uygulama noktasında durdurulan minibüste yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 34 göçmen 8 Haziran'da yakalanmış, A.C. gözaltına alınmıştı.

Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
AA

10.06.2021, 22:26 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021, 22:27

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan A.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Muğla'da uygulama noktasında durdurulan minibüste yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 34 göçmen 8 Haziran'da yakalanmış, A.C. gözaltına alınmıştı.

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