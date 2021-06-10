Muğlalı Bensu Narlı’nın adı parkta yaşayacak

MUĞLA Milas'ta 13 Mart'ta eski erkek arkadaşı Serhat Kantaş tarafından vurularak öldürülen 23 yaşındaki Bensu Narlı'nın adı parkta yaşatılacak. Milas Belediye Meclisi'nde alınan karar ile talihsiz genç kızın adı, Güllük'teki bir parka verildi.

"Bensu Narlı Parkı" yazılı tabela önümüzdeki günlerde parka yerleştirilecek. Kadına şiddetin önüne geçmek ve acıların yaşanmaması için daha fazla duyarlılık oluşturmak istediklerini söyleyen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Katledilen insanlarımızın adlarını sonsuza kadar yaşatmak hepimizin temel ve ortak sorumluluğu" dedi.

■ ADEM ÜLKER