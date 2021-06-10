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Haberler Muğla Yamaç paraşütünde tulum çaldı

Yamaç paraşütünde tulum çaldı

'nın ilçesindeki 1965 rakımlı Babadağ'dan paraşütle atlayış yapan Halk Müziği sanatçısı , gökyüzünde tulum çaldı. Arslan'ın yüzlerce metre yükseklikteki soğuk kanlı tavrı dikkat çekti.

Yamaç paraşütünde tulum çaldı
DHA

10.06.2021, 18:41 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021, 18:42

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi'nde yamaç paraşütü yapmak isteyenler, adrenalin yaşıyor. Bölgedeki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. Adrenalin tutkunu tatilciler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 1700 metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşıyor.

Fethiye'de tatilini sürdüren TRT Halk Müziği sanatçısı Volkan Arslan, yamaç paraşütüyle uçmak için dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'a çıktı. Son hazırlıklarını yapan Arslan, yamaç paraşütü pilotu eşliğinde, 1700 metre pistinden tandem (ikili) atlayış yapmak için koşmaya başladı. Arslan, paraşütünün havalanmasının ardından gökyüzünde tulum çalarak keyifli zaman geçirdi.

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