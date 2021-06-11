  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Alkollü sürücü bir aileyi babasız bıraktı

Alkollü sürücü bir aileyi babasız bıraktı

Alkollü sürücü bir aileyi babasız bıraktı

11.6.2021

Muğla'nın Marmaris ilçesinde alkollü halde kamyonet kullanan Murat Tosun (32), Niyazi Karacan'ın (57) kullandığı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan oğlu Mustafa Karacan (14) yola savruldu.

Yaralılar Murat Tosun, Niyazi Karacan ve oğlu Mustafa Karacan hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Niyazi Karacan hastanede yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü Tosun'un yapılan alkol muayenesinde 1.34 promil alkollü olduğu tespit edildi. Tosun gözaltına alındı.

ADEM ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alkollü sürücü bir aileyi babasız bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.