Alkollü sürücü bir aileyi babasız bıraktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde alkollü halde kamyonet kullanan Murat Tosun (32), Niyazi Karacan'ın (57) kullandığı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan oğlu Mustafa Karacan (14) yola savruldu.

Yaralılar Murat Tosun, Niyazi Karacan ve oğlu Mustafa Karacan hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Niyazi Karacan hastanede yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü Tosun'un yapılan alkol muayenesinde 1.34 promil alkollü olduğu tespit edildi. Tosun gözaltına alındı.

ADEM ÜLKER