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Haberler Muğla Teknedeki alevler 3 kişiyi esir aldı

Teknedeki alevler 3 kişiyi esir aldı

Teknedeki alevler 3 kişiyi esir aldı

12.6.2021

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde demirli olan İngiliz bayraklı teknede çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Alevler kontrol altına alındıktan sonra, teknede bulunan 3 kişi kurtarıldı. Türkbükü'nde demirli olan 28.5 metre boyundaki İngiliz bayraklı teknenin makine dairesinde, dün gece bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden ekipler, bölgeye sevk edildi. Teknede bulunan 3 kişi, KIYEM- 6 hızlı tahliye (can kurtarma) botu tarafından tahliye edildi. Teknedeki yangın ise yapılan çalışmayla söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

TUBA AYHAN

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