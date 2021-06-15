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Haberler Muğla Muğla'da hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi öldü

'da hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi öldü

'nın ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerinde inceleme yapan polis ekibi, hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet K'yi gözaltına aldı.

Muğla'da hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi öldü
AA

15.06.2021, 14:04

Mehmet K. (55) idaresindeki 48 FBC 90 plakalı hafif ticari araç, Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy Eski Hal Kavşağı'nda, Cuma Memiş'in (76) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

Kazada, sürücü Memiş ile elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan Saadet Kaysanık yaralandı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin ilçedeki hastanelere kaldırdığı yaralılar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza yerinde inceleme yapan polis ekibi, hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet K'yi gözaltına aldı.

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