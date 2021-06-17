  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Şehit polisin katilleriyle irtibatta olduğu iddia edilen iki kişi Söke’de yakalandı

Şehit polisin katilleriyle irtibatta olduğu iddia edilen iki kişi ’de yakalandı

'nın ilçesinde polis memuru 'ü şehit eden şüphelilerle bağlantılı oldukları öne sürülen 2 kişi 'da gözaltına alındı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şehit polisin katilleriyle irtibatta olduğu iddia edilen iki kişi Söke’de yakalandı

17.06.2021, 08:36

Alınan bilgiye göre, Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye Bodrum istikametinden giriş yapan bir otomobili takibe aldı. Polis ekiplerince durdurulan otomobildeki 2 kişi, dün akşam saatlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis memuru Ercan Yangöz'ü şehit edenlerle bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin, işlemlerin ardından Muğla'ya gönderileceği öğrenildi.



Muğla'nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçılığı şüphesiyle polis ekiplerince takibe alınan şüpheliler tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan polis memuru Ercan Yangöz, kaldırıldığı hastanede şehit olmuş, kurşunların isabet ettiği 2 polis memuru da yaralanmıştı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şehit polisin katilleriyle irtibatta olduğu iddia edilen iki kişi Söke’de yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.