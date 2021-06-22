  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Polis katili, 12 kişiyle birlikte tutuklandı

Polis katili, 12 kişiyle birlikte tutuklandı

Polis katili, 12 kişiyle birlikte tutuklandı

22.6.2021

MUĞLA Bodrum'da polis memuru Ercan Yangöz'ü şehit eden Bafralılar Grubu üyesi 12 kişi tutuklandı. Silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle takip edilen gruba yapılan operasyonda çıkan çatışmada Yangöz'ü şehit eden Fatih Özturan'la birlikte 19 kişi gözaltına alınmıştı. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 19 kişiden Özturan'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

■ ADEM ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Polis katili, 12 kişiyle birlikte tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.