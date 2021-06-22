Polis katili, 12 kişiyle birlikte tutuklandı

MUĞLA Bodrum'da polis memuru Ercan Yangöz'ü şehit eden Bafralılar Grubu üyesi 12 kişi tutuklandı. Silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle takip edilen gruba yapılan operasyonda çıkan çatışmada Yangöz'ü şehit eden Fatih Özturan'la birlikte 19 kişi gözaltına alınmıştı. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 19 kişiden Özturan'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

■ ADEM ÜLKER