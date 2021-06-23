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Haberler Muğla Balıkçı teknesini kıyı emniyeti kurtardı

Balıkçı teknesini kıyı emniyeti kurtardı

Balıkçı teknesini kıyı emniyeti kurtardı

23.6.2021

MUĞLA'NIN Dalaman ilçesine bağlı Sarıgerme açıklarında arızalanarak denizde sürüklenmeye başladı. Balıkçı teknesinin arızalanarak sürüklendiği ihbarını alan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri kısa sürede bölgeye hareket etti. Ekipler, motoru arızalandığı öğrenilen balıkçı teknesini bota bağlayarak Göcek Limanı'na çekti.

■ MURAT YALÇIN

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