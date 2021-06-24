Yarasa müdür bu kez evinin havuzuna indi

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 1965 rakımlı Babadağ'da kurulu teleferik tesislerinin genel müdürü "yarasa adam" diye tanınan Cengiz Koçak, wingsuit yaptıktan sonra paraşütle evinin havuzuna iniş yaptı. Mesaisinin ardından önceki akşam saatlerinde yamaç paraşütü pilotu Barış Çelik ile Babadağ'ın zirvesinden uçuş yapan Koçak, yaklaşık 2 bin metreden paraşütle atladı.

Wingsuit (özel kıyafetle yarasa adam uçuşu) ile havada süzülen Koçak, paraşütünü açarak Ovacık mevkisindeki evinin havuzuna başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Hep evinin önündeki havuza inmeyi düşündüğünü anlatan Koçak, "Muhtemelen dünyada uçup evinin havuzuna inen ve evine giden başka birisi yoktur" diye konuştu.

■ MURAT YALÇIN