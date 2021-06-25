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Muğla'da makilik yangını: Ekipleri alarma geçirdi

Son dakika... Muğla'nın Dalaman ilçesinde yangın çıktı. Ormanlık ve makilik alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.