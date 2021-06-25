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Haberler Muğla Muğla'da makilik yangını: Ekipleri alarma geçirdi

'da : Ekipleri alarma geçirdi

Son dakika... 'nın ilçesinde yangın çıktı. Ormanlık ve makilik alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Muğla'da makilik yangını: Ekipleri alarma geçirdi
AA

25.06.2021, 14:43

Altıntaş Mahallesi Akçataş mevkisinde Dalaman Açık Cezavevi yakınlarındaki makilik alanda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 3 yangın söndürme helikopterinin yanı sıra 6 arazöz, dozer, su tankerleri ve çok sayıda orman işçisinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Dalaman Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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