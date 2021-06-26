Datça’da 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salına bindirilerek Türk karasularına geri itilen 15 düzensiz geçmen Türk Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.



Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.