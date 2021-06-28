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açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

'nın ilçesinde, tarafından Türk kara sularına itildiği belirtilen yelkenli teknedeki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA

28.06.2021, 21:44

Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yelkenli teknede düzensiz göçmenler olduğunu belirledi.

Yunanistan unsurlarınca Türk Kara sularına geri itilen yelkenli teknede 33 düzensiz göçmen kurtarılıp karaya çıkarıldı. Ekipler ayrıca göçmen kaçakçısı 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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