Şehit ormancı son yolculuğuna uğurlandı

MARMARİS İçmeler'de çıkan yangında alevlerin içinden çıkamayarak dumandan zehirlenip şehit olan evli ve 2 çocuk babası Görkem Hasdemir (35) son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı.

10 YILDIR GÖREVDEYDİ

MARMARİS Orman İşletme Müdürlüğü Beldibi'nde konuşlu yangına ilk müdahale ekibinde görev yapan Şehit Ormancı Görkem Hasdemir, 10 yıldır Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapıyordu. Şehit işçi Hasdemir'in naaşı, Gelişim Mahallesine getirilerek baba evinde helallik alındı, daha sonra uzun araç konvoyuyla törenin yapılacağı Köyceğiz Merkez Camisi'ne getirildi. Öğle namazı müteakip kılınan cenaze namazı ardından Ağla köyünde Boğasa mezarlığında defnedildi.

BAYRAK VE KUR'AN

Bakan Pakdemirli, şehidin eşi Ayşegül Hasdemir, babası Savaş Hasdemir ile şehidin yakınlarına taziyelerini iletti. Pakdemirli, şehidin babası Savaş Hasdemir'e Türk bayrağı ve Kur'an-ı kerim verdi.

CENAZEDEN ÇIKIP YANGINA KOSTULAR

MUĞLA'NIN Ula ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir bölgede karayolunun kenarında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü. Korku dolu anlara neden olan yangında kara yolu ulaşıma kapatıldı, çevredeki vatandaşlar bölgeden tahliye edildi. Yangın ihbarı üzerine önceki gün Marmaris'te meydana gelen yangında şehit olan orman personeli Görkem Hasdemir'in Köyceğiz ilçesinde ki cenaze töreninden dönen yangın söndürme ekipler yangına ilk müdahaleyi yaptı. Yangına 2 helikopterle havadan, 6 arazözle karadan müdahale edildi. Yangının yerleşim bölgesindeki bazı evleri tehdit etmesinden dolayı bazı evlerin güvenlik güçleri tarafından tahliye edildi. Yangın büyümeden söndürüldü ve soğutma çalışmaları başladı.

■ ÖMER KUNDAKÇI ■ FERDİ YAVUZ