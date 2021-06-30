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' Kaleiçi' etkinlikleri 2 Temmuz'da başlıyor

'nca 'nın ilçesinde düzenlenecek 'Bodrum Kaleiçi' etkinliklerinin 2 Temmuz'da başlayacağı açıklandı. İşte etkinlik takvimi...

'Bodrum Kaleiçi' etkinlikleri 2 Temmuz'da başlıyor
DHA

30.06.2021, 13:03

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce organize edilen etkinlikler, Bodrum Kalesi'nde sahnelenecek. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün de katkı sunacağı organizasyonda pandemi önlemlerinin tamamı alınacak.

'3'üncü Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri' 2 Temmuz Cuma akşamı 'Napoliten Şarkılar-Türk Tenorları' konseri ile başlayacak. 9 Temmuz'da 'Tango Tango' konseri verilecek. Devlet Tiyatroları, Moliere'in dünya klasiği oyunu 'Cimri'yi 10 Temmuz'da sergileyecek. 17 Temmuz akşamı Ankara Devlet Opera ve Balesi solist ve orkestra sanatçılarından oluşan Evrensel Enseble, Ankara Devlet Opera ve Balesi bale sanatçıları ile tango akşamı düzenleyecek. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir Devlet Senfoni Orkestrası tarafından ise 13 Temmuz'da 'Bodrum Kalesi'nde Dünya Müzikleri', 22 Temmuz'da Belkıs Özener ile Çiğdem Gürdal'ın solistliğinde 'Yeşilçam Şarkıları' konserleri gerçekleştirilecek. Etkinlikler, birbirinden farklı konserler, bale ve tiyatro oyunlarıyla 21 Ağustos Cumartesi gününe kadar devam edecek.

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