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Haberler Muğla Çöplerden temizlenen plaj pırıl pırıl oldu

Çöplerden temizlenen plaj pırıl pırıl oldu

Çöplerden temizlenen plaj pırıl pırıl oldu

30.6.2021

SEYDİKEMER Belediye Başkanı Yakup Otgöz, AK Parti Seydikemer İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Sıtkı Ülker ve yönetim kurulu üyelerinin Çevre Koruma Haftası" kapsamında düzenlediği çevre temizliğine destek verdi. Patara Çevre Özel Koruma Bölgesinde bulunan Karadere- Kumluova Plajinda düzenlenen plaj temizliğine; Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Karakuş, AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı Salih Gümüş, AK Parti Seydikemer İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Sıtkı Ülker ve yönetim kurulu üyeleri ile Seydikemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri katıldı. Yapılan temizlik sonucu çöplerden temizlenen plaj pırıl pırıl oldu.

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