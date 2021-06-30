Doğası, tarihi ve kültürel mirasıyla ‘Yeryüzü cenneti Muğla’

Muğla, deniz, kum ve güneşin yanı sıra; tarihi ve kültürel mirası, yaylaları, ovaları, mağara ve kanyonları, zengin su kaynakları, endemik bitki çeşitliliği, kuş türü zenginliği ve sahip olduğu daha pek çok özellikleriyle alternatif turizmin de merkezidir.

TARİHE YOLCULUK

Sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasla, kültür turizminin gözde illerinden biri olan ilimiz, arkeolojik varlığıyla yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda ziyaretçinin ilgisini çekiyor. Muğla antik kentleri, ören yerleri ve müzeleriyle misafirlerini adeta tarih yolculuğuna davet ediyor. Yatağan'da bulunan Stratonikeia Antik Kenti, Lagina Antik Kenti, Seydikemer ilçesinde bulunan Letoon Antik Kenti, Köyceğiz ilçesinde bulunan Kaunos Antik Kenti, Datça ilçesinde bulunan Knidos Antik Kenti ve Milas ilçesinde bulunan Beçin Kalesi ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Karia ve Likya bölgeleri arasında yer alan Kaunos Antik Kenti döneminin önemli liman kentlerinden biridir. Köyceğiz ilçesinde bulunan Kaunos Antik Kentinin gösterişli kaya mezarları tapınak şeklindeki cepheleriyle dikkat çekiyor. Döneminin en önemli tarih, sanat, kültür ve sağlık kenti olan Knidos Antik Kenti, Ege ve Akdeniz'in buluştuğu bir konumdadır. Zaman içinde bir tıp merkezine dönüşen Knidos Antik Kenti, devrin önemli bilim adamlarına ev sahipliği yapmıştır. 1988'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil olan Letoon Antik Kenti, antik çağda Likya'nın önemli bir dini merkeziydi. Likya dilindeki en uzun ve önemli metinlerin görülebileceği taş yazıtlar Letoon Antik Kenti'nden çıkartılmıştır. Sedir Adası, Kedrai Antik Kenti ve Kleopatra Plajı ile tanınır.

ARKEOLOJİK ZENGİNLİK

Kumsalı, çoğu ayakta kalmış arkeolojik kalıntılarla bütünleşmiş zengin doğal dokusuyla Sedir Adası I. derece Arkeolojik, I. derece Doğal Sit Alanı, aynı zamanda Özel Çevre Koruma Bölgesidir. Sahip olduğu doğal güzellikler ile tarihi ve kültürel zenginlikleriyle, dünyanın en iyi yürüyüş rotaları arasında ilk sıralarda gösterilen Likya Yolu, Muğla'nın Fethiye ilçesi Hisarönü mevkiinden başlayıp, Antalya'nın Geyikbayırı Köyü'nde sona eriyor. Yol boyunca eşsiz manzaralar sunan Antik Likya Yolu'nda yılın her mevsimi yürüyüş yapma imkânı bulunmaktadır. Ülkemizin en uzun mesafeli yürüyüş yolu olma özelliğine sahip Karia Yolu, kendine özgü, mimarisi ile çok sayıda köyden, el değmemiş koylardan, zeytin ağaçları ile dolu tepelerden ve antik kentlerden geçmekte. Leleg Yolu Bodrum Yarımadasında yer almakta olup, ismini eskiden Bodrum'da yaşamış Leleglerden alıyor.

MUĞLA MERMERİ

Muğla yer altı zenginlikleri ile her geçen gün ön plana çıkıyor. Nasıl Muğla'nın kıyıları turizmiyle ön plana çıkıyorsa iç kesimleri de mermeriyle ön plana çıkmaktadır. Türkiye, mermer rezervlerinin yaklaşık %20'si Muğla bölgesinde bulunuyor. Bu nedenle Muğla, mermer yatakları ve mermer sanayisi açısından ülkemizin önde gelen şehirlerinden biri olup, Muğla'dan ABD, Çin ve Hindistan başta olmak üzere 60 ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor.

STRATONIKEIA

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Stratonikeia Antik Kenti dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösteriliyor. Beçin Antik Kenti ve Kalesi Roma, Bizans, Selçuklu, Menteşeoğulları ve Osmanlı gibi pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır.

LAGİNA

Yatağan'da bulunan Lagina Antik Kenti ve çevresinde bulunan kalıntılar ve yazıtların, M.Ö 7. yüzyıldan kaldığı biliniyor. Döneminde dini bir merkez olan Lagina'da bulunan tanrıça Hekare adına yapılan tapınak antik kenti önemli kılmakta.

BEÇİN KALESİ

2012 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dâhil olan Beçin Kalesi Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerini sunan önemli bir değerimiz.

ALTERNATİF TURİZM

MUĞLA, safari, ATV turları, motokros, rüzgar sörfü, kano, rafting, kürek, yamaç paraşütü, bisiklet, yelken, dalış gibi ekstrem sporlar için uygun coğrafya ve iklim koşullarına sahip. Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezlerinden biri olarak gösterilen Babadağ (Fethiye-Ölüdeniz), adrenalin ve macera tutkunu yerli ve yabancı turistler tarafından tercih ediliyor.

TELEFERİK Projesi'nin faaliyete geçmesiyle Babadağ, gerek pistler ve sosyal tesisleri gerekse ulaşımın kolaylığı bakımından önemli bir çekim merkezi oldu. İlimiz birçok alternatif turizm türünün yapılabildiği uygun bir coğrafyaya sahip olmakla beraber kamp ve karavan turizmi için de ülkemizde en fazla destinasyona sahip. İlimizde Marmaris-Bördübet, Fethiye Faralya Köyü ve Kabak Koyu, Gökova Boncuk Koyu'nda glamping alanları bulunuyor.

KAUNOS

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Kaunos Antik Kenti'nde, kaya mezarları, 5 bin kişilik tiyatro, bazilika, hamam, agora ve Demeter Kutsal Tapınağı bulunuyor.