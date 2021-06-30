Milas Anatolie Kooperatifi internet satışına başladı

Muğla'nın Milas ilçesinde yöresel tarım ürünleri ve el sanatlarını üreten kadınların kurduğu Milas Anatolie Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üretim ve internet üzerinde ürün satışı aşamasına geldi. 7 kadının kurduğu ve kısa sürede üye sayısını 14'e yükseltip üretim ve internet üzerinden satış aşamasına gelen kooperatife erkek üye kabul edilmiyor. Kooperatifte zeytin ve zeytinyağından çeşitli reçellere, kekikyağından ve kantron yağına, zeytinyağı sabunundan turunç kokulu mumlara kadar pek çok ürünün üretimi veya internet üzerinden satışını yapılmaya başlandı. Milas Ziraat Odasının bahçesinde üretim ve satış yeri açan kooperatif üyeleri internet satışı için firmalarla anlaşma sağladı. Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer ve odanın Meclis Üyesi Reşat Uygun, aynı zamanda odanın da üyesi olan S.S. Milas Anatolie Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret ederek kutladılar ve başarılar dilediler. Kooperatif Başkanı Zeynep Çınar, "Üye sayımız kısa sürede 14'e çıktı. Üyelerimizin hepsi de kadın ve bu böyle devam edecek" dedi.

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

Kooperatifi kurduktan sonra ilk hedef olarak, yöresel ürünler üretip satış yapabilecekleri bir mekân oluşturmak istediklerini belirten Çınar, "Milas Ziraat Odasının desteğiyle odanın bahçesindeki çok amaçlı binanın kullanımını aldık. Hemen üretime başladık. Türkiye'de en yaygın internet satışı yapan satış organizasyonlarıyla da anlaşmalar yaptık. Ayrıca kendi internet adresimiz üzerinden de satışlar yapıyoruz" dedi. Kooperatifin kuruluş aşamasından sonra kendilerine destekleri için MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer'e teşekkür eden Çınar, "Odamızın yanımızda olduğunu bilmek bize özgüven veriyor" diye konuştu.



ÖRNEK OLUYOR

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer Milaslı kadınların bir araya gelip üretime ve satışa yönelik bir kooperatif kurmasının Oda olarak kendilerini de çok mutlu ettiğini belirterek, "Artık kadınlarımız da ticari yaşamda kendi güçleriyle ayakta durabiliyorlar. Sizlerin bir araya gelerek kooperatif çatısı altında birleşip üretime yönelmeniz, pek çok kadın için de örnek oluşturacaktır. Sizi kutluyor ve başarılar diliyorum. MİTSO olarak her zaman yanınızda olacağız" dedi.

FERDİ YAVUZ