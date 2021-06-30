Ülke ekonomisinin lokomotif ili olma yolunda

Türkiye'nin 1479 km ile en uzun sahil şeridine sahip ili olan Muğla, turizmden sonra en önemli sektörlerden olan mermercilik, balıkçılık, tarım ve arıcılık ile ekonomisini pandemi sürecinde de büyütmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Nisan ayında ihracatı yüzde 74,7, ithalatı ise yüzde 6,9 artan Muğla, ülke ekonomisinde lokomotif il olma yolunda ilerliyor. Dünyanın ve Türkiye'nin gözde turizm ili olan Muğla'nın ekonomisi gün geçtikçe büyüyor. Turizm, tarım, mermercilik, arıcılık ve balıkçılık başta olmak üzere birçok sektörün yatırım merkezi olan Muğla, yatırım olanakları içinde geniş bir yelpaze sunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından verilen bilgiye göre 2021 Nisan ayında Muğla'da genel ticaret sisteminde ihracat yüzde 74,7 arttı, ithalat yüzde 6,9 arttı.

60 ÜLKEYE İHRACAT

MUĞLA'DA, turizmden sonra en önemli sektör olan mermerde, Çin ve Hindistan başta olmak üzere 60 ülkeye ürün ihraç ediliyor. Mermer ile bölgede yaklaşık 11 bin kişiye iş imkanı sunulurken, ülke ekonomisine de yılda yaklaşık 230 milyon dolar katkı sağlanıyor. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, bu alanda faaliyetlerin sürdüğünü kaydetti.

HAREKETLİLİK BAŞLADI

ERCAN, "1981 yılından bu yana bölgemizde çok kaliteli mermer ocakları faaliyetini sürdürüyor. 104 fabrika ve 72 mermer ocağı bulunuyor. 10 bin kişi bu ocaklarda, yaklaşık bin kişi ise nakliye işi üzerinde istihdam sağlanıyor. Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerindeki mermer ocaklarımız, ülkemizin kalkınmasına önemli katkı sağlıyor. İnsan gücü ve teknoloji sayesinde, tasarımlı çalışmalar ortaya çıkıyor. Pandemi nedeniyle durağan döneme giren sektörümüzde hareketlilik başladı. Bu önemli bir gelişme" dedi.

TURİZMİN VAZGEÇİLMEZİ

EGE Denizi ve Akdeniz'in buluştuğu, ormanları, doğal ve tarihi güzellikleriyle Muğla, her yıl milyonlarca dört mevsim yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Muğla'nın sahip olduğu potansiyelin ön plana çıkarılması, turizm gelirinin daha da arttırılması böylelikle Muğla ve ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla turizmin dört mevsime yayılması çalışmaları hız kazandı. Muğla'da deniz, kum, güneş üçgeni dışında doğa turizmi, spor turizmi, yat turizmi, termal turizm, yayla turizmi, kış turizmi gibi dört mevsim turizm olanaklarına mevcut.

YÖRESEL LEZZETLER

DİĞER yandan yılın en az 300 günü güneşli geçen ılıman iklimi, bol oksijeni ve düşük nem oranıyla sağlıklı bir yaşam sunan Muğla, verimli ve sağlıklı yöresel lezzetlerle de öne çıkıyor. Türkiye'nin en uzun sahil şeridine sahip ili sadece yurt içinde değil yurt dışından da büyük ilgi görüyor.

ÇAM BALINDA DÜNYA LİDERİ

MUĞLA'DA 334 köyde, 4 bin 710 aile, 935 bin kovanla arıcılık yapılıyor. Muğla'da başlıca arıcılık ürünü çam balı olup, Türkiye üretiminin yaklaşık olarak yüzde 75-80'lik kısmını karşılıyor. Koloni sayısı ve büyüklüğü açısından ulusal çapta Muğla lider konumda yer alıyor. Muğla'nın iklim yapısı ve doğal florası yılın neredeyse tamamında arıcılık yapmaya elverişli durumda.

TARIM ÜRETİM MERKEZİ

MUĞLA ülkenin önemli tarım üretim merkezlerinden biridir. Muğla'nın başlıca tarım ürünleri turunçgiller, buğday, arpa, mısır, bakla, pamuk, tütün, susam ve anasondur. Sebzecilikte de gittikçe gelişmekte olan Muğla'da, seracılık ve turfanda sebzecilik yaygınlaşıyor. Yetiştirilen lahana, pırasa, ıspanak, patlıcan, hıyar, domates, fasulye, biber, soğan, bakla ve karnıbahar diğer illere sevk edilir. Türkiye'de kuşkonmazın tamamı Muğla'da yetişiyor. Zeytin üretiminin yüzde 80'i Muğla'nın Milas ilçesinde yapılır. Turunçgiller ağaç sayısı ise 2 milyonu aşarken mandalina, portakal ve limon başta Muğla'nın Köyceğiz ilçesi olmak üzere kıyı şeridinde yetiştiriliyor.

KÜLTÜR BALIKÇILIĞINDA ZİRVEDE

MUĞLA'DAKİ kültür balıkçılığı tesislerinde yetiştirilen balıklar, Avrupa'dan Uzak Doğu'ya kadar dünyanın dört bir yanındaki 78 ülkeye ihraç ediliyor. Muğla, kültür balıkçılığı ile birlikte deniz ve göllerdeki dalyan balıkçılığında Türkiye lideri. 2020 yılı Türkiye deniz balıkları üretiminin yüzde 42'si ile su ürünleri ülke ihracatının yüzde 40'ı Muğla'da sağlanıyor. Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, bakanlık tarafından verilen desteklerle son yıllarda su ürünleri üretiminde büyük artış elde edildiğini ve Muğla'nın, Türkiye deniz kültür balıkçılığı üretiminin yüzde 65'ini yaptığına dikkat çekti.

FERDİ YAVUZ