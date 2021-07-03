Hayvanlarını her sabah ormanlık alanda otlattığını ve akşam saatlerinde geri getirdiğini belirten Kavuran, "Sabah saatlerinde otlamak için ormanlık alana giden hayvanlarımız akşam saatlerinde dönmeyince bölgede kendimiz arama çalışması yaptık. Fakat hiç birine rastlamadık. Durumu daha sonra güvenlik güçlerine bildirdik" dedi.
Yaklaşan Kurban Bayramı'nda satmayı düşündüğü hayvanlarının kısa sürede bulunmasını ümit eden Kavuran, "Bizim tek geçim kaynağımız hayvancılık. 4 çocuğuma hayvancılık yaparak bakıyorum. İnşallah kısa sürede çalınan keçilerimiz bulunur" diyerek güvenlik güçlerinden yardım istedi.
Hırsızlar çobanın keçileri ile birlikte hayallerini de çaldılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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