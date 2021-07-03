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Hırsızlar çobanın keçileri ile birlikte hayallerini de çaldılar

Kurban bayramına sayılı günler kala hırsızlar çobanların keçi ve koyunları ile birlikte umutlarını da çalmaya başladı. Milas’ın Beçin Mahallesi’nde Kale Mevkii’nde ikamet eden Hüseyin Kavuran’a ait 21 adet kurbanlık keçi kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Güvenlik güçleri çobanın çalınan hayvanlarını bulabilmek için çalışma başlattı.