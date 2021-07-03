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Haberler Muğla Hırsızlar çobanın keçileri ile birlikte hayallerini de çaldılar

Hırsızlar çobanın keçileri ile birlikte hayallerini de çaldılar

bayramına sayılı günler kala hırsızlar çobanların keçi ve koyunları ile birlikte umutlarını da çalmaya başladı. ’ın ’nde Kale Mevkii’nde ikamet eden Hüseyin Kavuran’a ait 21 adet keçi kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Güvenlik güçleri çobanın çalınan hayvanlarını bulabilmek için çalışma başlattı.

Hırsızlar çobanın keçileri ile birlikte hayallerini de çaldılar
İHA

03.07.2021, 14:03

Hayvanlarını her sabah ormanlık alanda otlattığını ve akşam saatlerinde geri getirdiğini belirten Kavuran, "Sabah saatlerinde otlamak için ormanlık alana giden hayvanlarımız akşam saatlerinde dönmeyince bölgede kendimiz arama çalışması yaptık. Fakat hiç birine rastlamadık. Durumu daha sonra güvenlik güçlerine bildirdik" dedi.



Yaklaşan Kurban Bayramı'nda satmayı düşündüğü hayvanlarının kısa sürede bulunmasını ümit eden Kavuran, "Bizim tek geçim kaynağımız hayvancılık. 4 çocuğuma hayvancılık yaparak bakıyorum. İnşallah kısa sürede çalınan keçilerimiz bulunur" diyerek güvenlik güçlerinden yardım istedi.

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